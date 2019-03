Wat college betreft mag mega-supermarkt Ter Borch er komen

De komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en in 2016 kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.Na de gemeenteraadsverkiezingen zei de nieuwe coalitie dat het realiseren van de supermarkt nog geen gelopen race is. Vooral politieke partij Leefbaar Tynaarlo ageerde altijd tegen de komst van de mega-supermarkt. "Misschien kunnen zienswijzen nog verandering brengen", zei fractievoorzitter Casper Kloos tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. En nog nooit dienden bewoners zo vaak een schriftelijke reactie in op een plan.Toch leidden deze zienswijzen niet tot een verandering, aldus de wethouder van diezelfde politieke partij, René Kraaijenbrink. “Alle belangen zijn gehoord en zorgvuldig afgewogen. Nu is de gemeenteraad aan zet.”Uit de vele zienswijzen blijkt dat inwoners zich vooral zorgen maken over de verkeersveiligheid. Met een extra bedrag van 580.000 euro wil wethouder Kraaijenbrink langzaam verkeer rond de supermarkt extra stimuleren. De toekomstige supermarkt moet tegenover twee basisscholen en een kinderopvang komen te staan. Ook moet het fiets- en voetpad bij de supermarkt verbreed worden.Dinsdag 9 april praat de raad over het plan. Actiegroep StopTynaarlo zei eerder al naar de Raad van State te willen stappen als het plan doorgaat. Ondernemers in Eelde-Paterswolde zijn al langer tegen de komst van een supermarkt in Ter Borch. Ze vrezen een forse daling van het aantal klanten, dat volgens Eelde Paterswolde Zakelijk bij sommige winkels zelfs kan oplopen tot dertig procent.