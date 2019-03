Dick Lukkien: Als we erin willen blijven, dan moéten we morgen

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

We hebben de laagste begroting van de eredivisie, dus wat dat betreft moeten we niets. Maar als we erin willen blijven, zonder play-offs, dan moeten we inderdaad. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Ik overweeg altijd alles en ik stel, met mijn staf, altijd de elf op waarmee ik denk de wedstrijd te kunnen winnen. Tegen Heracles kozen we voor Jafar Arias omdat we een furieus Heracles verwachtten en we een balvaste spits wilden hebben. Ondanks dat dat furieuze spel uitbleef, wat ook onze verdienste was, vind ik dat hij het naar behoren deed. Natuurlijk heeft hij wel een open kans gemist. Daar wordt hij op beoordeeld, ook door mij. Of hij werd veroordeeld? Tja, dat hoort bij het leven. Mensen zijn soms heel kritisch, dat mag ook. Maar hij is dat zelf ook."Het gelijkspel tegen Heracles afgelopen zondag ondanks 70 procent balbezit leverde gemengde gevoelens op, ook bij Lukkien. "Het voelt nog steeds als twee punten verliezen, omdat we een redelijk tot goede wedstrijd speelden waarin we totale controle hadden, zeker in de eerste helft. In de tweede helft hadden we meer kansen bij elkaar moeten spelen, maar desondanks denk ik dat als we binnen het uur de gelijkmaker hadden gemaakt we de pot hadden gewonnen.Fortuna Sittard staat met 26 punten uit 25 duels één punt boven FC Emmen. De Limburgers deden het in de laatste vier duels nog slechter dan de Drenten. Waar de mannen van Lukkien nog een punt pakten deed Fortuna dat niet. Er werd achtereenvolgens verloren van Heracles (6-0), Heerenveen (2-4), AZ (4-2) en Ajax (4-0).Sinds afgelopen zondag is het woordje 'moeten' een veel gehoord werkwoord op de Oude Meerdijk. "Het is maar net hoe je dat woord interpreteert", aldus Lukkien. "We hebben de laagste begroting van de eredivisie, dus wat dat betreft moeten we niets. Maar als we erin willen blijven, zonder play-offs, dan moeten we inderdaad. En dat het kan tegen Fortuna Sittard is duidelijk, dat hebben we in de thuiswedstrijd eerder dit seizoen ook bewezen. In dat duel gaven we een gewonnen wedstrijd nog uit handen (3-1 voor en uiteindelijk werd het 3-3). We gaan ervoor om dat morgen recht te zetten. Hoe dat gebeurt maakt niet uit en wie de winnende maakt is ook niet van belang."