Raad stemt in met TT Festival op eigen benen

De Stichting TT Week Assen gaat de aankomende vier jaar op eigen houtje het TT Festival organiseren. De gemeenteraad van Assen stemde vanavond unaniem in met een verzelfstandiging van de festivalorganisatie.

De gemeente vindt dat het organiseren van een festival geen primaire zaak is van de gemeente. Verder hoopt de gemeente dat met verzelfstandiging van de festivalorganisatie meer sponsors zich aan het festival zullen binden.De nieuwe organisatie gaat alle festiviteiten rondom de TT Races organiseren. Dit is inclusief de TT kermis en de TT Night Ride. Horecaondernemers in de stad zijn samen verantwoordelijk voor de muziekprogrammering.