Ruinerwoldvader krijgt geen schadevergoeding voor tijd in gevangenis

Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. krijgt geen schadevergoeding voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag. De advocaten van Van D. (69) hadden 50.400 euro geëist.

Als iemand heeft vastgezeten vanwege een onderzoek door justitie en hij komt vrij zonder dat hij een straf krijgt, kan diegene een schadevergoeding vragen voor de periode dat hij heeft vastgezeten. De standaardvergoeding is 100 euro per dag.

Van D. heeft van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar in totaal 504 dagen vast gezeten. Hij werd verdacht van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en van seksueel misbruik van enkelen van hen. Zijn advocaten vonden dan ook dat de Ruinerwoldvader recht had op 50.400 euro. Hij kan er niks aan doen dat het onderzoek naar hem zo lang heeft geduurd, stelden ze.

Het OM was het er niet mee eens. De strafzaak is geëindigd omdat de man als gevolg van een hersenbloeding niet in staat was om terecht te staan en niet omdat hij onschuldig bleek, aldus de officier van justitie. De zaak was zo ernstig dat hij niet onterecht in voorarrest heeft gezeten.

De rechtbank is het daarmee eens. "Er zijn geen gronden van billijkheid op basis waarvan hij recht heeft op schadevergoeding", stelt de rechtbank. Oftewel: een vergoeding is niet terecht.

Voorgeschiedenis

Van D. leefde tien jaar lang met zijn jongste zes kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold, waar hij zijn eigen geloof predikte. De kinderen hield bij verborgen voor de buirenwereld. Ze werden ontdekt toen één van hen wegliep en hulp zocht in een kroeg in het dorp. Het gezin werd wereldnieuws.

Drie oudere kinderen waren het gezin al voor de verhuizing naar Ruinerwold ontvlucht. De vader woonde eerder met alle kinderen in Meppel, Staphorst, Hasselt en Zwartsluis. De moeder van het gezin is al voor de verhuizing naar Ruinerwold overleden.

Vanwege de hersenbloeding die hij in 2016 heeft gehad, zijn de hersens van de man zo aangetast dat hij vrijwel niet meer kan praten en heel veel niet meer begrijpt. Na uitgebreid onderzoek door deskundigen bepaalde de rechtbank in Assen op 4 maart vorig jaar dat hij meer kan terechtstaan. De rechtszaak werd daarom stopgezet.

Handelingsonbekwaam

Aanvankelijk ging Van D. vorig voorjaar met zijn jongste kinderen in Ermelo wonen. Zij steunden hun vader nog altijd. Maar nadat er ook één van hen kwam met een aangifte van een zedendelict, werd de man bij de kinderen weggehaald. Het Openbaar Ministerie heeft hem niet opnieuw vervolgd, maar de man is gedwongen opgenomen in een instelling. Eind vorig jaar is die opname met een jaar verlengd.

Van D. is vorig jaar door de rechter in Gelderland curatele gesteld, waardoor iemand anders zijn geldzaken regelt, vertelde zijn advocaat Robert Snorn tijdens de zitting over de schadevergoeding twee weken geleden. Dat heeft ermee te maken dat hij vanwege zijn toestand handelingsonbekwaam is verklaard.

Rechtszaak klusjesman

Hiermee is de 'Ruinerwoldzaak', zoals die vaak wordt genoemd, nog niet afgehandeld. In mei komt klusjesman Josef B. (61) voor de rechter. Hij verbouwde de boerderij in Ruinerwold en voorzag het verborgen gezin jarenlang van boodschappen, waardoor de situatie kon blijven bestaan. Het Openbaar Ministerie vindt hem daardoor medeverantwoordelijk voor de vrijheidsberoving en mishandeling van de kinderen.