Bikkel van Brigata, Chacon, Bijl en Lukkien in Rood Wit TV

VOETBAL -

In deze uitzending van FC Emmen Rood Wit TV gaan we op bezoek bij drie bikkels. Twee van hen zijn vaste waarden in het team van Dick Lukkien en de derde is een diehard fan. Luc Kroezen ging afgelopen zondag viraal op internet, nadat hij met ontbloot bovenlijf in de sneeuw op tv kwam.