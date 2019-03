Hoogeveen geeft dorpscoöperaties rol bij nieuwe zonneparken

Dorps- of energiecoöperaties moeten voor minimaal 50 procent deelnemer zijn in nieuwe zonneparken in de gemeente Hoogeveen. Maar omdat zulke coöperaties er nog nergens zijn in de gemeente, moet het college van B&W haar best doen die van de grond te krijgen.

Een meerderheid van de gemeenteraad kiest daarmee voor een koerswijziging van het bestaande zonne-energiebeleid. Tot nu toe moesten ontwikkelaars van zonneparken er alleen voor zorgen dat zij steun voor hun plannen in de directe omgeving hadden. Die omschrijving bleek in de praktijk te vaag en dat leidde bij verschillende zonneparkplannen tot verwarring.De deelname van bewoners in zonneparkinitiatieven blijft tot nu toe ver achter bij die van commerciële partijen, constateren PvdA, Gemeente Belangen, SP, D66, Groen Links en SGP. PvdA-raadslid Ida Emmens verwacht dat er in veel dorpen voldoende animo is om coöperaties op te zetten. "Als dat niet gebeurt, dan krijg je een andere situatie en kan dat streven van 50 procent deelname losgelaten worden."Wethouder Gert Vos (CU) ontraadde aanvankelijk de nieuwe voorwaarde. "Ons inziens zet het de ontwikkeling van zonneparken op slot. Ook wij zijn voor deelname van energie- of dorpscoöperaties. Maar hoe hoger dit percentage is, hoe minder animo er van partijen is om zonneparkinitiatieven te starten."Fractievoorzitter Jacob van der Heide van collegepartij Gemeente Belangen is als mede-indiener van de wijziging daar niet bang voor. Van der Heide vindt het juist de essentie dat de gemeente een voortrekkersrol krijgt om dorpscoöperaties een grote deelname te bieden.Twee weken geleden had collegepartij CDA aangegeven dat een deelname van dorpscoöperaties met minimaal 25 procent voldoende voorwaarde zou moeten zijn. Het CDA steunde de wijziging daarom niet.Maar het CDA in Hoogeveen draagt dorps- en energiecoöperaties wel een warm hart toe. Volgens een met PvdA en SP ingediende en aangenomen motie creëren coöperaties draagvlak en geven ze een gevoel van eigenaarschap over hun eigen energie. Bovendien zorgen coöperaties ervoor dat de opbrengsten van zonneparken niet wegvloeien.Voor SP en SGP was de wijziging van het zonne-energiebeleid reden om haar afkeer van het gemeentebeleid overboord te gooien. Raadslid Jeroen Pomper (SP): "We vinden het belangrijk dat de energietransitie niet alleen aan de markt wordt over gelaten. Het is goed dat consumenten een grotere rol krijgen."