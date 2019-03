Supermarkt Lidl in Marsdijk mag uitbreiden

Buurtbewoners en basisschool De Marskramer maken zich zorgen over de toekomstige verkeerssituatie en lawaai door het laden en lossen van vrachtwagens. De meeste partijen zien deze bezwaren niet. “De situatie verslechterd daar niet. Het wordt juist beter”, aldus raadslid Staal van de ChristenUnie.Het CDA had nog wel oog voor de mogelijke gevaren die de nieuwe verkeerssituatie rondom de winkel kan veroorzaken. “Wij hebben zorgen over de toename van het aantal verkeersbewegingen in dit gebied”, aldus CDA-raadslid Hendrikse.De partij wil dat er kritisch wordt gekeken naar de gehele verkeerssituatie rondom het winkelcentrum in Marsdijk. “Er zijn al een aantal gevaarlijke verkeerssituaties en dat kan alleen maar meer worden als het daar drukker wordt.”Stadspartij PLOP maakte zich nog druk over kunstwerk 'De Noorderzon' dat vlak naast wijkcentrum De Dissel staat. "wat gaat daar mee gebeuren?", vroeg raadslid André Dik. Volgens wethouder Janna Booij hoeft Dik zich geen zorgen te maken. "We hebben al een plek in gedachten vlakbij het nieuwe wijkcentrum."De wijkvereniging Marsdijk verhuist door de plannen naar een pand in de buurt. De verhuizing van het wijkcentrum kost de gemeente acht ton.