De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe winden er geen doekjes om: de lokale partijen gaan ruim aan kop. Alleen in gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Hoogeveen staat Gemeentebelangen op een licht verlies, al houden zij stand als grootste fractie. In de andere negen Drentse gemeenten is sprake van een (ruime) winst.

Daardoor mogen lokale partijen het initiatief nemen in het vormen van een gemeentebestuur, en is de kans aanzienlijk dat zij in het college te komen. Ook landelijk winnen lokale partijen, maar Drenthe is een echt uitschieter: in alle twaalf de gemeenten is een lokale partij nu de grootste. In 2018 gingen ChristenUnie in Assen en de PvdA in Midden-Drenthe nog aan kop.

Maar hoe komt het dat de lokale partijen zo'n ruime voorsprong hebben op de rest? Wat is hun aantrekkingskracht ten opzichte van landelijke partijen?

Lokale opmars in Drenthe

Kees Aarts, hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag aan de Rijkuniversiteit Groningen, noemt de klinkende overwinning van de lokale partijen in Drenthe in eerste instantie 'heel bijzonder'. "Maar het past wel in de landelijke trend; lokale partijen zijn al zo'n dertig jaar met een opmars bezig en in Drenthe is dat harder gegaan dan in andere provincies."

Volgens Aarts kan dat liggen aan verschillende factoren. De lokale partijen hebben sinds de jaren 90 een steeds prominentere rol gekregen in het gemeentebestuur en bewezen dat zij die rol op een volwaardige manier kunnen vervullen.

"Ze vallen niet meteen uit elkaar en hebben bewezen zich in stand te kunnen houden", meent Aarts. Daarbovenop komt dat de traditionele, landelijke partijen hun aanhang langzamerhand kwijtraken. "Mensen voelen zich daar niet meer automatisch thuis, en gaan dus zoeken."