Raadzaal Assen wordt opgefleurd met Nederlandse vlag

Een van de indieners was Assenaar Lucas Ocken . Hij is blij dat het gelukt is. Volgens Ocken is de raadszaal de perfecte plek voor nationale driekleur omdat ‘nieuwe Nederlanders’ na hun inburgeringscursus hier het Nederlanderschap wordt overhandigd."De Nederlandse driekleur is een nationaal symbool. In andere landen zijn ze er trots op, maar wij in Nederland missen gek genoeg die trots. Maar het is toch het symbool van onze nationale eenheid" zei Ocken eerder tijdens de verdediging van zijn voorstel.Tegenstanders GroenLinks, SP, D66 en Plop vinden dat de Nederlandse vlag vooral thuishoort in Den Haag. D66 diende als alternatief nog een motie in om naast de Nederlandse vlag, ook de vlag van Assen, Drenthe en Europa op te hangen maar kreeg daarvoor geen bijval.