Datende vogels hebben het voorjaar in de kop in het Siepelveen

Het beklimmen van een zandduin wordt beloond met zicht op het Siepelveen. Uit onderzoek is gebleken dat dit ven waarschijnlijk geen pingoruïne is maar een uitblazingskom. Bij twee boringen werd vooral dekzand aangetroffen en slechts een dun laagje veen. Maar de diepte van het ven roept toch twijfels op, een uitblazingskom is vaak een stuk minder diep.