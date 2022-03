Meppeler rapper Spijk Klunder (25) zingt lied over zelfdoding: 'We moeten het taboe doorbreken'

Het taboe over zelfdoding doorbreken, met name zelfdoding onder jongeren. Dat is wat rapper Spijk Klunder (25) uit Meppel wil bereiken met het nummer Ik zie je, wat hij heeft gemaakt voor 113 Zelfmoordpreventie.

113 Zelfmoordpreventie benaderde rapper Nigel Sean, onder meer bekend van The Voice of Holland, voor het nummer. Hij had een belangrijk aandeel in het schrijven van de tekst, maar ook Spijk heeft een couplet geschreven en ingezongen. "Nigel vond mij waardig genoeg erbij te vragen", zegt Spijk trots.

Maar er is nog een reden dat Nigel Sean de Drentse rapper in z'n nummer wilde hebben. "Ik heb zelf ook een tijd suïcidale gedachtes gehad. Ik leefde in een hele zware depressie. Dus het was voor Nigel een makkelijke keuze om mij erbij te vragen."

Het couplet van Spijk

En zo geschiedde. Het couplet dat Spijk heeft geschreven gaat over iemand die zich niet gezien voelt. "Ik zing erover dat ik moeite heb mijn hoofd boven water te houden, en het gevoel heb dat er niemand voor mij is", verklaart Spijk de tekst.

Ik denk dat ik verlies, elke dag, maar het geeft niks

Houd mijn hoofd boven het water en ik wacht

Tel de treden maar ik loop niet en dat weet ik

Houd me groot en ik doe net alsof ik lach

Maar ik ben er nog steeds, en ik weet dat ik leef alleen niemand om mij heen die geeft een fuck

Voel me alleen, zoveel druk om me heen, er is niemand om mij heen die mij echt snapt

Laat me niet alleen, ik roep maar niemand die mij ziet

Stijgende cijfers zelfdoding