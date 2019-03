Geen internet, telefoon en tv via glasvezel in groot deel Drenthe

Momenteel is er een storing bij verschillende glasvezelaanbieders in Drenthe (foto: Pixabay)

Momenteel is er een storing bij verschillende glasvezelaanbieders in Drenthe. het gaat om de netwerken van Sterk Midden Drenthe, Glasvezel Noord en RE-NET Hoogeveen.

In een groot deel van Drenthe is daardoor geen internet, tv of telefonie via glasvezel beschikbaar. Er is een kabelbreuk geconstateerd in het transportnetwerk van TriNed.Naar verwachting zijn de problemen tegen 04.00 uur verholpen.