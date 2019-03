Glasvezelstoring in groot deel Drenthe na uren opgelost [update]

De grote glasvezelstoring in grote delen van Drenthe is opgelost. Vele huishoudens zaten sinds gisteravond lange tijd zonder internet, tv of telefonie via glasvezel.

Volgens TriNed was er sprake van een kabelbreuk in het transportnetwerk van de glasvezelprovider. De problemen speelden bij huishoudens in Noord- en Midden-Drenthe en in de omgeving van Hoogeveen.De glasvezelnetwerken van Sterk Midden-Drenthe en Glasvezel Noord kwamen even na middernacht via een noodoplossing weer online. Voor RE-Net Hoogeveen was geen noodoplossing beschikbaar.De kabelbreuk is vanochtend rond zeven uur gerepareerd.