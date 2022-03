Werkstraf voor Assenaar die hasj gevangenis binnen smokkelde

Een 21-jarige Assenaar die in september vorig jaar probeerde om zes plakken hasj de gevangenis van Leeuwarden binnen te smokkelen, is bij verstek door de kantonrechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur.

De plakken hasj waren verstopt in de voering van een jas, die de Assenaar, met nog wat kledingstukken, bij een vriend zou brengen die op dat moment gedetineerd zat. Een medewerker van de gevangenis kreeg argwaan. Nadat hem bij de toegangscontrole was meegedeeld dat hij zelf verantwoordelijk was voor de spullen die hij naar binnen bracht, trok de Drent bleek weg en begon hij te zweten.

Toen de kleding door het scanapparaat werd gehaald, bleek dat er in de voering van een jas zes plakken hasj waren genaaid. De Assenaar zou van niets hebben geweten. Een andere vriend, waarvan hij de naam niet wilde noemen, zou hem gevraagd hebben om de kleding mee te nemen.