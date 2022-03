Gerdien Verschoor vertrekt als directeur bij Herinneringscentrum

Gerdien Verschoor vertrekt als directeur-bestuurder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Per 1 juni legt ze haar taken neer. Verschoor is dan bijna drie jaar directeur van het Herinneringscentrum. Ze volgde in 2019 Dirk Mulder op.

Hoogtepunten voor Verschoor zijn de herdenking De 102.000 Namen Lezen en het project Westerbork Digitaal dat de collectie van het Herinneringscentrum digitaal toegankelijk maakt. Ook is zij trots op verschillende samenwerkingsprojecten, zoals de tentoonstelling en het onderzoeksproject Gevangen in Beelden over de Westerborkfilm. Dat project was een samenwerking met het NIOD, Beeld en Geluid, en het Joods Cultureel Kwartier.

'Enorme eer'

"De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik in mijn leven ruimte nodig heb voor mijn schrijverschap en de kunstgeschiedenis. Dat is, hoe spijtig ook, niet te combineren met de functie van directeur in de fase waarin het Herinneringscentrum zich nu bevindt", laat Verschoor weten. "Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft, zeker met de ambitieuze vernieuwingsplannen zoals ze zich nu aftekenen, een fulltime directeur nodig. Het is een enorme eer geweest mij, samen met alle toegewijde medewerkers, voor het museum en historische plek te kunnen inzetten."

Volgens Bertien Minco, voorzitter Raad van Toezicht, heeft de directeur zich met hart en ziel voor de organisatie ingezet. "Daarbij heeft zij een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. We zijn Gerdien daarvoor heel erg dankbaar en hebben alle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van het Herinneringscentrum."