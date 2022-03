Aantal Drenten met een WW-uitkeringen neemt af

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in februari afgenomen ten opzichte van de maand januari. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Totaal waren er 172 Drenten minder met een WW-uitkering.

Doordat er minder personeel beschikbaar is en het aantal vacatures toeneemt, zijn de tekorten in de zorg toegenomen. In Drenthe is er vooral behoefte aan artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en psychologen. De uitkeringsinstantie werkt samen met meerdere partners aan het verminderen van deze tekorten door onder andere te kijken of er mensen kunnen zij-instromen in de zorg.