Raad Meppel lijkt akkoord met deal voor watertorenrotonde in N375

Die deal is: de provincie verhoogt haar bijdrage voor de aanpak van het drukke en onveilige verkeersknooppunt naar 5,6 miljoen euro, op voorwaarde dat Meppel zowel de noordelijke als de oostelijke ontsluitingswegen voor nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden aanlegt. En dat moet gebeuren voordat de provincie aan het werk gaat. Hiervoor had de gemeente echter nog geen geld gereserveerd.Bij de rotonde bij de watertoren in Meppel komt een tunnel voor fietsers en op de rotonde komen straks geen vier maar drie wegen uit voor een snellere doorstroming. Doorgaand vrachtverkeer hoeft dus aan een kant niet over de rotonde. De nieuwe ontsluitingswegen voor Nieuwveenselanden zullen een jaar lang dienen als omleidingsroute.De gemeente Meppel had de nieuwe oostelijke weg voor de wijk Nieuwveenselanden pas in 2028 gepland. Dat maakt de versnelde aanleg tot een lastige puzzel. De gemeente zal moeten lenen om de aanleg van de weg mogelijk te maken. Bovendien is nog niet duidelijk waar de weg precies komt te liggen. Tegelijkertijd stelt de provincie wel een deadline. Verkeerswethouder Roelof Pieter Koning vroeg de raad gisteravond daarom om met het plan verder te gaan. De kosten zijn 2,2 tot 2,5 miljoen voor Meppel.Koning wil de weg betalen uit het geld dat de gemeente gaat verdienen met de verkoop van grond in nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden. Maar in dat geval zou er te weinig geld in de risicopot zitten. Daarom gaat Meppel het geld lenen voor de weg.Wat de raad precies vindt van deze financiële oplossing, is niet duidelijk. Een deel van de commissievergadering werd achter gesloten deuren voortgezet. Wethouder Koning: "In de stukken staan dingen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.” Dat heeft onder andere te maken met de plek waar de weg komt te liggen. En die plannen wil de wethouder nog niet naar buiten hebben.