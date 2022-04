Vissenhotels als rustig plekje voor vissen in Paterswoldsemeer

We kennen allemaal de bijenhotels, maar ook voor vissen is een hotel geen overdreven luxe. Om de vissen in het Paterswoldsemeer te helpen aan veilige rust- en paaiplekken krijgen zij eigen vissenhotels. Waterschap Noorderzijlvest schreef er een ontwerpwedstrijd voor uit. Groningse scholieren maakten maquettes die door een vakjury werden beoordeeld.

"Waterschap Noorderzijlvest is er voor voldoende water in ons gebied, maar ook voor schoon water. In het Paterswoldsemeer willen we graag schoner water en daarvoor gaan we allerlei maatregelen nemen", zegt Annette van Velde, jurylid namens het dagelijks bestuur van het waterschap. "We willen graag een mooie leefomgeving realiseren voor de vissen, de andere waterdieren en de planten. Maar we willen er ook met zijn allen recreëren."