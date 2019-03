Zuidlaarder aangehouden na botsing met gestolen auto

De man viel voor het ongeluk al op bij andere weggebruikers, vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag.Nadat de politie was gearriveerd, probeerde de man opzichtig een tas te verbergen in de kofferbak. Daar ontdekten agenten ook inbrekerswerktuigen.Uit onderzoek bleek dat de Volvo waarin de man reed, was gestolen bij een inbraak in een zorginstelling in Siddeburen. De wagen was van een verpleegkundige. De goederen in de kofferbak bleken afkomstig van de inbraak.Bij de zorginstelling in Siddeburen is nog een gestolen auto aangetroffen. Uit onderzoek moet blijken of de verdachte ook betrokken is bij de diefstal van deze auto.