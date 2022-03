Tot zes jaar cel voor 'grootste cocaïnewasserij ooit'

De rechtbank in Amsterdam heeft gevangenisstraffen uiteenlopend van achttien maanden tot zes jaar opgelegd aan tien mannen, die in 2020 een prominente rol vervulden rond een grote cocaïnewasserij in Nijeveen. Het Openbaar Ministerie had afgelopen december gevangenisstraffen tot twaalf jaar geëist.

De hoogste straf kreeg de 53-jarige Oguz H. De Tilburger, tegen wie twaalf jaar cel was geëist, verdween van de radar kort nadat de politie het lab was binnengevallen en is sindsdien spoorloos. De Colombiaan Alejandro C. (42) - eerder in de VS tot 32 jaar cel veroordeeld wegens cocaïnesmokkel - werd na een eis van tien jaar cel veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De overige verdachten kregen celstraffen van vijf, vier, drie en 2,5 jaar opgelegd.

Het in augustus 2020 opgerolde lab - ondergebracht in een manege - werd na de ontdekking omschreven als de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is aangetroffen. Volgens het OM had het lab zo'n enorme capaciteit, dat het bij een jaar productie goed was voor een opbrengst van ruim 2,1 miljard euro. In de wasserij lagen tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in Apeldoorn stuitten agenten nog eens op 120.000 kilo steenkool, waarvan 22.000 kilo cocaïne bevatte.