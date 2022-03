Assen heeft opvangplek voor bijna 250 Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Assen kan, naast de 45 Oekraïense vluchtelingen die ze al opvangen in de Bonte Wever, nog eens bijna tweehonderd mensen opvangen. Dat gebeurt in een ietwat opvallende locatie: het kantoor van verzekeraar Univé in Assen aan de Jan Bommerstraat.

De verzekeringsmaatschappij in Assen ruimt de bovenste drie verdiepingen leeg en maakt dit zo snel mogelijk geschikt om bewoond te kunnen worden. Het pand is voor langere termijn in te zetten voor de opvang van ongeveer 140 mensen.

'Krachten bundelen'

"We zijn erg blij dat de gemeente Assen gebruikmaakt van ons aanbod om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in ons kantoorgebouw in Assen", zegt Ron Bavelaar, voorzitter Raad van Bestuur van Coöperatie Univé in een persbericht.

"Zo kunnen wij als coöperatie helpen bij een aantal basisbehoeften die cruciaal zijn in deze tijd: onderdak, voedsel en sanitaire voorzieningen. Het zou geweldig zijn als meer organisaties in Nederland zich aansluiten bij dit initiatief, zodat we samen onze krachten kunnen bundelen om zoveel mogelijk vluchtelingen op te vangen."

Kerk

Daarvoor wijst de gemeente het Het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan aan. Daar kunnen achttien Oekraïense vluchtelingen terecht. Om de locatie geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen moet nog worden voorzien in sanitaire faciliteiten en gelegenheid om te koken.

De gemeenteleden van het Apostolisch Genootschap voelden dat zij iets moesten doen om de vluchtelingen te helpen: "Vanuit ons geloof willen wij werken aan een menswaardige wereld. Dan kunnen wij nu niet anders dan een liefdevol tijdelijk thuis bieden en tegen hen te zeggen: 'voel je welkom'."

Appartementencomplex

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van het appartementencomplex Arendshorst aan de Klenckestraat in Assen. Dat staat op dit moment grotendeels leeg. De 33 aanleunwoningen die niet meer bewoond worden, kunnen op relatief korte termijn geschikt gemaakt worden voor bewoningen door vluchtelingen.