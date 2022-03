ROEG! zoekt jou om te brainstormen over festival!

ROEG! is vooral online en op tv te vinden, maar hoe leuk zou het zijn als jullie een keer naar ons toe kunnen komen? Afgelopen september hielden we al het ROEG! kamp, een groot succes. Dit smaakte naar meer en zo ontstond het idee om een ROEG! festival te organiseren.

Wanneer dit plaats gaat vinden is nog niet bekend, maar we hebben wel jullie hulp nodig! Lijkt het jou leuk om mee te praten over een eventueel ROEG! festival? Dan nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan een brainstormsessie. De brainstorm zal gehouden worden in het gebouw van RTV Drenthe onder het genot van een hapje en drankje.