Celstraffen geëist voor 'pedo-jacht' die eindigt in gewelddadige beroving

Twee mannen van 21 en 22 jaar uit Emmen en Nieuw-Dordrecht hangt een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, boven het hoofd. Een 18-jarige vrouw uit Emmen zou voor haar rol 15 maanden jeugddetentie, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, moeten krijgen.De vier beroofden op 12 augustus een 34-jarige man en lieten hem zwaargewond achter. De verdachten waren naar eigen zeggen op ‘pedo-jacht’. De vrouw bedacht het plan. Ze had geldnood. Via internet kwam ze op het idee en dacht ze op die manier gemakkelijk geld te verdienen. Ze betrok een 21-jarige vriend uit Nieuw-Dordrecht bij dit plan. De man was tot over zijn oren verliefd op de vrouw en deed mee. Hij haalde op zijn beurt twee vrienden uit Nieuw-Dordrecht en Emmen erbij.De vrouw legde via een website contact met het slachtoffer. Zij sprak met hem af aan de Schapenveenweg en zei dat ze 22 jaar was. Ze was anders bang dat hij niet zou komen. Tegen haar handlangers zei ze dat de man een pedofiel was, die dacht dat hij afsprak met een 17-jarige. De drie mannen verstopten zich op de afgesproken locatie in de bosjes.Bij de ontmoeting gedroeg de vrouw zich zenuwachtig. Hierdoor vertrouwde het slachtoffer de date niet. Hij liep terug naar zijn auto. De 21-jarige verdachte uit Emmen besprong de man en sloeg hem met een zaklamp op het hoofd. De 21-jarige man uit Nieuw-Dordrecht schopte het slachtoffer toen die op de grond lag. De vrouw doorzocht de zakken en de auto van het slachtoffer. Ze vond sleutels en een telefoon en nam deze spullen mee.De vier lieten het slachtoffer hulpeloos achter. Voorbijgangers vonden hem de volgende ochtend. In het ziekenhuis constateerden artsen een schedelbasisfractuur en meerdere botbreuken in het gezicht van het slachtoffer. De man heeft sindsdien blijvende gehoorschade. De politie trok telefoongegevens na en kwam bij de vrouw uit. Haar telefoon werd afgetapt en zo kwamen ook de mannen in beeld.De officier van justitie noemde het plan van de vier ‘gehaaid’. "Er is extreem veel geweld gebruikt. Het had heel anders kunnen aflopen”, zei de officier. Ze vond dat de vrouw het brein achter deze actie was. Zij stond bovendien terecht voor diefstal van geld van haar moeder. Naast de celstraffen eiste de officier een schadevergoeding van ruim 10.000 euro voor het slachtoffer. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.