Drentse molens gaan uur lang draaien voor recordpoging

Drentse molenaars mogen zich schrap zetten, want zij kunnen zaterdag 9 april meedoen aan een heuse recordpoging. Tussen 11.00 en 12.00 wordt geprobeerd zoveel mogelijk molens in Nederland tegelijk te laten draaien. Ook de 38 molens in Drenthe mogen meedoen.

De recordpoging is vanwege het vijftigjarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) en 'het jaar van de molenaar'. Het Gilde wil met de recordpoging meer vrijwilligers werven, zodat molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien. Dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid.

Nederlandse molens in verval

In de jaren zeventig stonden veel molens in Nederland zelfs stil, en raakten in verval. Het vak van beroepsmolenaar leek daardoor te verdwijnen. Maar dat scenario kwam niet uit, want vrijwilligers richtten het Gilde op in de hoop dat het ambacht van beroepsmolenaar een doorstart kon maken. Zij begonnen met een opleiding voor vrijwillige molenaars voor zowel wind- als watermolens.