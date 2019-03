Duizenden kinderen vrij door nieuwe staking in het onderwijs

Driekwart van de openbare basisscholen zijn vandaag gesloten, maar ook twintig procent van de christelijke scholen doet aan de staking mee. Daarnaast worden de leraren in het basisonderwijs gesteund door docenten van middelbare scholen en universiteiten die zich ook aansluiten bij de actie, zegt Haryo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond.Niet voor alle leerlingen is het feest vanwege de staking, denkt Bohlken. "Het gebeurt soms dat meer dan de helft van de docenten weg is, maar de school toch open blijft."Ondanks dat in het voortgezet en universitaire onderwijs ook wordt gestaakt, ligt het accent van de actie op het basisonderwijs. "Mijn verklaring op dit moment is dat mensen in het primaire onderwijs meer in de actiestand staan, omdat de acties al een jaar duren."Wat de staking gaat opleveren is nog de vraag. De leraren hopen op meer geld om de werkdruk aan te pakken. Ook willen de stakers een beter salaris, zonder dat er bezuinigd wordt op andere vormen van onderwijs."De acties hebben afgelopen jaar natuurlijk al het een en ander opgeleverd in het basisonderwijs", zegt Bohlken. "Er is meer geld gekomen om werkdruk te verlichten. Ik ga er vanuit dat als we een vuist maken met z'n allen, het op termijn nog meer gaat leveren."