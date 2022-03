Patiënten ziekenhuis Meppel overgebracht naar nieuwe locatie: 'Een eer dat ik de eerste ben'

Een bijzonder gezicht vandaag: 34 patiënten maakten vandaag de oversteek tweehonderd meter verderop naar het nieuwe ziekenhuis van Isala Diaconessenhuis Meppel. Het klinkt misschien niet zo ingewikkeld, maar is het wel. Want in een verhuiswagen passen maar drie ziekenhuisbedden, dus er stond een hele serie aan verhuiswagens klaar.

De 56-jarige Cisca Westra uit Vledderveen was de eerste patiënt die werd verhuisd. "Het is allemaal mooi soepel verlopen. Ook al is het een vrachtwagen, je merkte het niet. Het is allemaal goed gegaan, ja. Ik vind het een eer dat ik de eerste ben."

Klein maar fijn

Met de verhuizing naar het nieuwe pand komt er een einde aan het Diaconessenhuis, dat voor Meppel en omstreken 85 jaar diende als ziekenhuis. De verhuisoperatie nam jaren in beslag.

Het nieuwe gebouw is een stuk kleiner dan het oude ziekenhuis. Van 40.000 vierkante meter is de oppervlakte teruggebracht naar 27.000 vierkante meter. "Maar alles past erin", lacht transitiedirecteur Mariska de Groot. "In het oude ziekenhuis hadden we bijvoorbeeld enorme kelders voor alle patiëntendossiers. In het digitale tijdperk van nu hoeft dat niet."

In het nieuwe gebouw passen 61 onderzoekkamers, 33 behandelkamers, 4 operatiekamers, 12 dialyseplekken, 21 bedden voor de dagverpleging, 10 bedden op de Special Care en 90 bedden in de kliniek.

Daarnaast is het nieuwe gebouw het eerste ziekenhuis van Nederland dat volledig gasloos is. Vierhonderd zonnepanelen en bodemenergie zorgen voor elektriciteit en warmte.

Uit bed

Wat opvalt is dat er overal grote ramen zijn in het ziekenhuis. "We hebben het geluk dat we op een prachtige locatie zitten, in het Reestdal. Met het glas willen we het landschap naar binnen halen, voor veel patiënten werkt dat stress verlagend", zegt Mariska de Groot.

Ook zet De Groot vol in op meer beweging voor de patiënten: op elke afdeling staan fitnessapparaten en buiten is een beweegtuin. "Als mensen een week lang op bed liggen, verliezen ze anderhalve kilo aan spieren. Meer bewegen betekent een kortere opname en minder complicaties."

Westra is heel blij met haar nieuwe kamer. "Zo ruim. En een nieuw bed. Nieuw beddengoed ook. En het uitzicht is ook prachtig. Al was dat bij de oude locatie ook zo. Maar dit is een stuk comfortabeler. In het oude gebouw waaide je bijna je bed uit," lacht ze.

Hightech

Televisies zijn van de kamers verbannen; een tablet is ervoor in de plaats gekomen. Daarmee kunnen patiënten ook eten bestellen. Aan technische snufjes geen gebrek: met QR-codes kun je verhalen over het Reestdal luisteren en er is een speciale akoestische stoel waarin je je kan terugtrekken. "De stoel is een soort cocon waarin je naar muziek kunt luisteren."