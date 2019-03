Oprit N34 bij Borger afgesloten door wateroverlast

Doordat de slootwal is doorgebroken, ligt er een grote plas water op de oprit (Foto: Van Oost Media)

De oprit van de N34 bij Borger in de richting van Gieten is afgesloten vanwege wateroverlast (Foto: Van Oost Media)

Een doorbraak in een slootwal bij Borger zorgt voor problemen op de N34. De oprit richting Gieten is afgesloten voor verkeer.

Op de oprit ligt een grote plas water. Het water is afkomstig uit een hoger gelegen sloot. De brandweer gaat de waterplas wegpompen. De wal zal in eerste instantie provisorisch worden gedicht.Het is onbekend wanneer de oprit weer open gaat voor verkeer.