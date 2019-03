Wateroverlast N34 mogelijk veroorzaakt door mol

Op de oprit ligt een grote plas water. Het water is afkomstig uit een hoger gelegen sloot. De brandweer gaat de waterplas wegpompen. De wal zal in eerste instantie provisorisch worden gedicht.De doorbraak zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een mol. "De bovenliggende sloot is door de regen van de afgelopen dag vol komen te staan", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Of de sloten of duikers niet goed schoon zijn geweest, moeten we allemaal nog nakijken. Het kan ook een mollengang zijn geweest die geleidelijk is beginnen te uitspoelen."Vooralsnog is het belangrijkst dat de weg weer toegankelijk wordt gemaakt. Dit betekent niet alleen dat het water wordt weggepompt door de brandweer, maar ook zal er modder en blubber op de weg liggen dat moet worden opgeruimd. Ook andere slootwallen langs de weg zullen worden gecontroleerd, maar er wordt niet uitgegaan van kans op meer doorbraken.Nadat de oprit weer is vrijgemaakt voor verkeer, zal de oorzaak van de doorbraak worden onderzocht. Afhankelijk van de oorzaak zal ook de rest van de slootwal langs de weg worden gecontroleerd.De provincie verwacht dat de oprit tegen de middag weer opengaat.