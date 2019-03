Campagneauto PVV in Emmen beklad

Een campagneauto van de PVV Emmen is gisteravond beklad. De foto van Geert Wilders op de wagen is ondergespoten met verf.

Ook enkele standpunten van de partij, waarmee de auto was beplakt, zijn beklad. De daders zijn onbekend.Het is het niet de eerste keer dat in de gemeente Emmen de PVV het doel is van vandalen. Een week geleden werd het clubhuis van voetbalclub Drenthina beklad met een leus tegen een PVV-kandidaat Patrick Notmeijer.