Motor-evenement mag niet door De Wolden, evenement zondag in afgeslankte vorm

De toertocht van duizend crossmotoren mag op zondag 20 maart niet worden verreden over het grondgebied van gemeente De Wolden. Dat heeft de rechter besloten. Vanwege die uitspraak past motorclub De Antrappers uit De Wijk het evenement aan.

De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel maakte bezwaar tegen deze toertocht, omdat een groot deel wordt gereden door het natuurgebied Het Reestdal. Dat deel ligt met name in gemeente De Wolden. Op dit moment zijn vogels massaal aan het nesten bouwen, broeden of hebben al jongen.

De motoren zullen zorgen voor verstoring, zegt ecoloog Henk Baptist die voor Natuurbeschermingswacht hierover heeft gerapporteerd. Omdat het niet bekend is hoe groot de mogelijke schade is, die wordt aangericht in dit natuurgebied, stapte de milieugroep naar de rechter.

Geen toestemming

De route van 45 kilometer gaat naast De Wolden, ook door de gemeente Meppel. Het bezwaar dat de milieuorganisatie heeft tegen de vergunning die door de gemeente Meppel is afgegeven, is afgewezen. Dat ligt anders bij het bezwaar tegen de handelswijze van de gemeente De Wolden. Die gemeente had formeel toestemming moeten verlenen voor de rit in hun gebied, bij monde van de burgemeester. Maar die toestemming ontbreekt. Op basis daarvan kan de tocht niet over het grondgebied van De Wolden.

Het is niet bekend of de rechter heeft beslist of er voldoende is gekeken naar de gevolgen voor de natuur. De Natuurbeschermingswacht liet hiervoor een ecologisch rapport opmaken. Hier is uit op te maken dat het broedgebied niet alleen wordt verstoord door de razende motoren, maar ook door de vele auto's met aanhangwagens die de motoren brengen. En ook de op- en afbouw van de route door shovels en tractoren.

Bodemprocedure

De motorvereniging liet kort voor de zitting ook een ecologisch rapport opmaken, waarin werd geconcludeerd dat de verstoringen verwaarloosbaar zijn. De kans is groot dat de rechter niet is toegekomen aan een oordeel over deze rapporten, omdat de zaak al strandde bij het ontbreken van een formele toestemming.

Volgens Geert Starre van Natuurbeschermingswacht Meppel volgt er later nog een bodemprocedure, waarin dieper op het omgaan met de natuur wordt ingegaan. "We zijn niet tegen toertochten. We zijn wel tegen het beschadigen en overbelasten van de natuur. De overheid gaat hier niet zuiver mee om en dat moet stoppen."

Alternatief voor eigen leden

Voorzitter Arend Klomp van De Antrappers vindt het jammer dat de toertocht niet kan worden verreden. Slechts het deel door Meppel is toegestaan en dat is niet genoeg, zegt Klomp. "Er blijft nu maar vijftien kilometer over", legt hij uit. "Dat is te weinig voor zoveel deelnemers. We kijken naar een alternatief voor onze eigen leden."

Perspectief

Volgens Klomp is de offroad-rit jarenlang zonder problemen georganiseerd. "Nooit was er vanuit de gemeente of provincie bezwaar en nooit hoorden we of we extra documenten aan moesten leveren", zegt hij."Daardoor wisten we ook niet dat die vereist zijn."

Vanmiddag had hij daarom een gesprek met gemeente De Wolden. "Daarin hebben ze min of meer excuus gemaakt over de gang van zaken", vertelt hij. "Ze zeiden dat ze werkten met verouderde procedures waar ze goed naar moeten kijken. Wat betreft de onkosten die we hebben gemaakt, horen we later meer."