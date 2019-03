Wateroverlast oprit N34 bij Borger opgelost

Het gat in de slootwal zal vandaag nog gedicht worden. Hiervoor wordt een lading klei uit Delfzijl gehaald. De oorzaak van de doorbraak is nog niet duidelijk. Deze kan ook niet meer worden achterhaald, omdat alles nu is opgeruimd.Volgens gedeputeerde Henk Brink zijn er verschillende oorzaken mogelijk. "De bovenliggende sloot is door de regen van de afgelopen dag vol komen te staan, of de sloten of duikers zijn niet goed schoon zijn geweest. Dat moeten we allemaal nog nakijken. Maar het kan ook een mollengang zijn geweest die geleidelijk is beginnen te uitspoelen."De provincie gaat er vanuit dat het een eenmalig voorval is.