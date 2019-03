Nieuwe poging oprichting Drents Gasberaad

In Groningen bestaat al het Gronings Gasberaad, dat ervoor wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle maatregelen de betrokkenheid van inwoners maximaal is. In dit beraad zitten onafhankelijke deskundigen. Om die reden kon het Drents Gasberaad vorig jaar niet doorgaan ; het werd opgericht door een politieke partij."We willen nog steeds geen tot zo weinig mogelijk politieke invloed in het Drents Gasberaad", zegt John Franke, raadslid van Leefbaar Tynaarlo en zelf ook slachtoffer van aarbevingsschade. "Maar andere initiatieven redden het niet en er moet toch iemand zijn die het doet."Twee jaar geleden ontstond voor het eerst het plan om een vereniging op te richten waar mensen met aardbevingsschade samen in konden optrekken om hun gelijk te krijgen bij de NAM. Toen de plannen concreet werden, veranderde de naam en insteek. Het werd: Platform Mijnbouwschade. Een paar dagen later zou het Drents Gasberaad los van dit Platform verder gaan en vervolgens besloot het Drents Gasberaad zichzelf helemaal op te heffen.Volgens Franke zijn de uitspraken van commissaris van de koning Jetta Klijnsma in het tv-programma Pauw en Jinek aanleiding om nu alsnog door te pakken. Klijnsma noemde de kleine gasvelden daarin steevast 'gasveldjes'. "We stoorden ons ernstig aan haar bagatelliserende uitspraken", zegt Franke."Iedereen weet dat we hier aardbevingen hebben van boven de 2.0 op de schaal van Richter. Als je ziet hoeveel schade en ellende dat teweeg brengt en dat de aardgaswinning zich aan het verplaatsen is, dan moet er wat gaan gebeuren."Het besluit om het Drents Gasberaad nieuw leven in te blazen vlak voor de provinciale verkiezingen plaatsvinden, is voor Franke een 'mooie bijvangst'. Hij staat op nummer vijf van de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD).Het Drents Gasberaad moet aanstaande maandagavond officieel gelanceerd worden tijdens een 'aardbevingscafé' in Zuidlaren.