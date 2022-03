Vader en zoon Woltman samen in gemeenteraad voor Wakker Emmen: 'We hebben een klik'

Mark Woltman, nummer 7 op de lijst van Wakker Emmen, heeft een euforisch gevoel na de verkiezingsuitslag. Niet alleen vanwege de winst van 4 zetels voor zijn partij, maar ook omdat het betekent dat hij waarschijnlijk samen met zijn vader in de raad komt.

Het is de eerste keer dat Mark Woltman zich verkiesbaar stelde. Roelof Woltman volbracht al twee termijnen in de Emmer gemeenteraad en vindt het mooi dat zijn zoon nu in zijn voetsporen treedt. "Het komt niet zo vaak voor denk ik. Het is vaak zo dat de een de ander opvolgt, maar in dit geval is het samen optrekken."

Het was nog even spannend, want vader Woltman stond op nummer 11 op de lijst. Wakker Emmen had 11 zetels en behaalt er nu 15. Met dit aantal lijkt het zeker dat Roelof is verkozen. "Hartstikke leuk", zegt Mark Woltman. "We hebben jaren geleden samen gevoetbald. Dat ging al harstikke goed. Nu kijken of het in de raad ook goed gaat."

Focus op buitengebied

De twee hebben de neuzen dezelfde kant op staan. Ook politiek gezien. Roelof zet zich al jaren in voor de dorpen rond Emmen, ook wel buitendorpen genoemd. Dat heeft onder meer geresulteerd in de bouw van een nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum. "Daar doe je het voor", zegt Roelof Woltman. "Dat je de mensen in het dorp iets nieuws en tastbaars kunt geven."

Mark hoopt zijn vader daarbij te ondersteunen: "Wij vullen elkaar zeker aan. We hebben gewoon een klik." Daarnaast heeft hij als schooldirecteur kennis over het onderwijs, die volgens vader en zoon nu mist in de partij.

'Beiden erg koppig'

Het duo lijkt dus twee handen op een buik te zijn. "Zelfs qua uiterlijk gaan we steeds meer op elkaar lijken", grapt Mark. Maar wat als ze het een keer echt niet met elkaar eens zijn? Roelof Woltman: "Dan gaan we er lekker over discussiëren. En dan zal een van ons zijn gelijk wel halen, denk ik."

"We zijn beiden wel heel erg koppig", aldus Mark Woltman. "Maar als we elkaar kunnen overtuigen van ons gelijk, gaat de ander daar wel in mee."