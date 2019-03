Qbuzz wil 'asielbus' tussen Emmen en Ter Apel

In april vorig jaar werd aan de bel getrokken bij staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van asielzaken. Toen was al veel overlast van asielzoekers op de route tussen Emmen en Ter Apel. “De pilot hadden we in januari al willen starten, maar omdat we nog altijd geen toestemming hebben gekregen is er nog niets gebeurd”, vertelt voorzitter Jaap Franke van de ondernemingsraad van Qbuzz.Er wordt al een jaar ingezet op meer veiligheid. Door extra toezicht te houden moet het aantal incidenten terug gedrongen worden. “Helaas heeft het niet zoveel effect”, zegt Franke. “Het aantal incidenten is zelfs toegenomen.” Franke wil dat er een nieuwe aanpak komt voor het probleem op de route.De overlast wordt vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilig verklaarde landen. Deze mensen komen vaak uit Rusland, Marokko of Servië. Vaak zitten deze mensen in een asielprocedure die niet gaat uitlopen op asiel. “Deze kleine groep bedreigt ons personeel, maken dingen kapot en weigeren soms te betalen voor hun reis.”Franke, zelf ook chauffeur, heeft de veiligheid van de Qbuzz werknemers hoog zitten. “We willen onze werknemers de zekerheid bieden als ze voor hun dienst van huis vertrekken, dat ze na hun werk ook weer onbeschadigd terug keren.”De bussen rijden gewoon door. Qbuzz heeft het personeel opgeroepen door te blijven gaan met hun diensten op lijn 73 om de andere reizigers niet te duperen.