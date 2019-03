EU-commissaris Frans Timmermans: Drenthe loopt voorop met nieuwe recyclingfabriek

EU-commissaris Frans Timmermans verrichtte de opening vanochtend en wees erop dat de fabriek heel innovatief is, in Europees verband bekeken. "Zonder enige twijfel loopt Drenthe hier voorop. Het is best uniek wat ze hier durven, want dat durft bijna niemand: het recyclen van het moeilijkst te recyclen materiaal, namelijk plastic folie. Het heel knap wat ze hier doen. Ik heb daar bewondering", zo zei Timmermans na afloop."Brood-, sla- en vuilniszakken, eigenlijk alle folies die je thuis gebruikt kunnen wij hier recyclen", vertelt een trotse Robert Corijn, marketing manager van Attero. "Door heet en koud te wassen hebben we het plastic afval zo schoon kunnen krijgen, dat we het kunnen omsmelten naar nieuwe korrels." Chipszakken kunnen in de fabriek niet worden gerecycled. Deze zijn gemaakt van een combinatie van plastic en aluminium. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden.De bouw van de fabriek kostte dertig miljoen euro. Daarvoor kreeg Attero drie miljoen steun van de Europese Unie, dat hoopt op meer fabrieken als deze in Europa. Timmermans zei dat vervanging of hergebruik zonder recycling nog betere opties zijn. Maar als er dan toch moet worden gerecycled, dan is de fabriek van Attero volgens hem een uitkomst."We moeten af van plastic dat we maar een keer gebruiken, zoals bijvoorbeeld rietjes. Die kosten 5 seconden om te maken, worden 5 minuten gebruikt, maar zwerven dan nog 500 jaar rond in het milieu", zei Timmemans. De bal ligt nu eerst bij de industrie om de hoeveelheid plastic te verminderen, maar als dat niet lukt, dan sluit hij niet dat de EU maatregelen gaat nemen om het prijsverschil tussen nieuw plastic en het duurdere gerecyclede plastic te verkleinen.Attero verwacht niet dat de nieuwe fabriek extra overlast oplevert voor de inwoners van Wijster. "De 24.000 ton plastic die we hier jaarlijks gaan verwerken is slechts een kleine hoeveelheid ten opzichte van de totale hoeveelheid afval die wij hier verwerken", zegt Robert Colijn. "Maar in de plastic wereld is het een hele grote fabriek."