Nieuwe recyclingfabriek in Wijster is het paradepaardje van Attero

In de fabriek wordt jaarlijks 24.000 ton aan verpakkingsfolie gerecycled tot granulaat. Van deze kleine plastic korrels kan nieuw verpakkingsmateriaal worden gemaakt."Brood-, sla- en vuilniszakken, eigenlijk alle folies die je thuis gebruikt kunnen wij hier recyclen", vertelt een trotse Robert Corijn van Attero. "Door heet en koud te wassen hebben we het plastic afval zo schoon kunnen krijgen, dat we het kunnen omsmelten naar nieuwe korrels." Chipszakken kunnen in de fabriek niet worden gerecycled. Deze zijn gemaakt van een combinatie van plastic en aluminium. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden.De bouw van de fabriek kostte dertig miljoen euro. Daarvoor kreeg Attero drie miljoen steun van de Europese Unie, dat hoopt op meer fabrieken als deze in Europa. Daarom is vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans bij de opening aanwezig en hij is enthousiast. "Deze fabriek levert een directe bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.""We moeten onze manier van leven veranderen. En dat kan best", vindt Timmers. Hij ziet toekomst in een circulaire economie, waar producten worden hergebruikt. En in dat plaatje past de nieuwe fabriek in Wijster goed. Toch heeft hij een waarschuwing voor de industrie. "Nu is het nog een vrijwillige opgave voor de industrie om minder plastic te gebruiken. Maar als ze dat zelf niet oppakken, dan gaan we als EU maatregelen nemen, bijvoorbeeld door extra belasting te heffen."Attero verwacht niet dat de nieuwe fabriek extra overlast oplevert voor de inwoners van Wijster. "De 24.000 ton plastic die we hier gaan verwerken is slechts een kleine hoeveelheid ten opzichte van de totale hoeveelheid afval die wij hier verwerken", zegt Robert Colijn. "Maar in de plastic wereld is het een hele grote fabriek."