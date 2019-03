Verdronken hertjes in Assen straks verleden tijd

De hertenkamp in Assen staat op de kop. De gemeente laat de oevers van de vijver 'hertvriendelijker' maken om te voorkomen dat er nog jonge hertjes verdrinken in de vijver.

De vijver had een steile oever met oeverbeschoeiing. Daardoor konden hertjes die in de vijver vielen er niet meer op eigen kracht uitkomen. Vorig jaar verdronk er daardoor eentje.De gemeente Assen kreeg af en toe meldingen van omwonenden van het park dat er weer een hert in de vijver lag. Die werd er dan uit geholpen. Met de schuin aflopende oevers moeten de herten er voortaan op eigen kracht uit kunnen klimmen.