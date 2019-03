Oranje onder 19 traint met Kjell Scherpen in Wijster

De selectie van Oranje onder 19 verblijft in een hotel in de buurt van Wijster. Daarom is stichting Sportvoorzieningen Wijster benaderd om het veld af te staan aan de talenten. ''Wij zijn heel trots dat die selectie hier komt trainen'', vertelt Adrie Werners, beheerder van sportpark De Meer in Wijster. ''Er moeten nog wat kleine dingetjes gebeuren, zoals lijnen trekken. Maar voor de rest hebben wij de zaakjes goed voor elkaar.''Het programma van de talenten voor de EK-kwalificatie ziet er als volgt uit:- Wales - Nederland op 20 maart om 19.00 uur in Hardenberg- Nederland - Slovenië op 23 maart om 16:00 in Assen- Nederland - Spanje op 26 maart om 19:00 in HardenbergDe wedstrijd in Assen wordt gespeeld op het sportpark van Achilles 1894.Als de ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg eerste wordt in de poule met Spanje, Wales en Slovenië, plaatst het zich voor het eindtoernooi. Dat wordt van 14 tot en met 27 juli gespeeld in Armenië.