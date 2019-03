Winnaar Kawasaki-motor haalt rijbewijs: Mijn vader gun ik een ritje achterop

"Ik heb er wel heel veel zin in en ik kijk er heel erg naar uit", zegt Van der Velde voor het gebouw van het CBR. "Ik hoop dat het goed gaat komen." Zijn theorie en bijzondere verrichtingen heeft hij al gehaald. Nu alleen het praktijkgedeelte nog zodat hij na vandaag gewoon op zijn gloednieuwe gewonnen motor kan springen.Het regent bij het CBR-gebouw in Assen. Het weer zit niet echt mee. "Nee, maar het moet maar. Gelukkig regent het niet zo hard als gisteren", zegt de motorrijder. "In de bochten moet ik goed opletten. Dan kan het soms glad zijn vanwege de regen."Ongeveer een half uur duurt het examen. Met zijn verregende motorpak loopt hij weer naar het examenlokaal. Zou hij geslaagd zijn?Het is in één oogopslag te zien. Met een bigsmile komt hij er weer uit. "Geslaagd gelukkig!", zegt de motorrijder. En waar de reis als eerste naartoe gaat? "Ik ga als eerst naar mijn vader in 2e Exloërmond. Dat ga ik heel speciaal vinden. We zijn allebei motorgek. Door hem ben ik ook verslaafd geraakt aan de motoren. Hem gun ik dus wel een ritje achterop."De Assenaar haalde zijn motorrijbewijs na een half jaartje lessen. Zijn eerste les kreeg hij eind augustus.