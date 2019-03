Vier vragen over de redding van Wildlands

“Gemeenten die in grote projecten investeren, beginnen hiermee wanneer alles financieel nog te overzien is”, legt Allers uit. “Vervolgens moet er telkens een beetje geld bij, totdat je op het punt komt dat je niet meer terug kunt. Dan gaat het om de keuze: failliet laten gaan of nog meer investeren. Als je de zaak failliet laat gaan dan weet je zeker dat je al je investeringen kwijt bent.”“Ik ken eigenlijk geen gemeente die geld in een dierentuin investeert zoals Emmen”, zegt de hoogleraar. Wel zijn er verschillende gemeenten die investeren of hebben geïnvesteerd in voetbalclubs. Allers: “Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Je blijft investeren, omdat je op een gegeven moment op een punt komt waarbij je niet meer terug kunt.”“Dat is iets wat je je echt moet afvragen. Waarom zou een gemeente hier geld in moeten stoppen? Om meer toeristen naar de stad te lokken, zodat ondernemers daarvan profiteren? Ik weet niet of dat de taak van een overheid is.”Als de gemeenteraad in Emmen ervoor kiest om de leningen van andere partijen over te nemen, dan is Emmen de enige financier van de dierentuin. Bij een faillissement heeft de gemeente dan wel het eerste hypotheekrecht. Maar daar moeten we ons volgens de hoogleraar niet te veel bij voorstellen. “Mocht de dierentuin failliet gaan, dan krijg je slechts een fractie van het geld terug dat je er ooit in hebt geïnvesteerd. Want als een dierentuin niet goed draait, dan levert het bij een verkoop ook niets op. Bovendien, een dierentuin is een dierentuin. Daar maak je ook niet snel iets anders van.”Meer nieuws over Wildlands vindt u in ons Dossier Wildlands