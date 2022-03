RTV Drenthe in zee met Omroep Max voor nieuw programma Expeditie Nederland

Elke dag staat een thema centraal dat door vier regionale verslaggevers vanuit verschillende perspectieven wordt belicht, de Drentse reportages worden gemaakt door RTV Drenthe-verslaggever Serge Vinkenvleugel. Volgens hem is het programma een beetje te vergelijken met Metropolis van Human. "Dat internationale programma laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten. Wij dit doen dit min of meer op Nederlandse schaal met vier verslaggevers van oud tot jong, met behulp een grote camera, maar bijvoorbeeld ook met een telefoon."

Thema's als zorg voor elkaar, duurzaamheid, geschiedenis, cultuur en tradities worden behandeld. Bert Haandrikman uit Borger en Carrie ten Napel verzorgen de voice-overs in het programma. Carrie ten Napel is de dochter van voormalig sportcommentator Evert ten Napel uit Klazienaveen.

Verslaggever Serge Vinkenvleugel vertelt met welke Drentse verhalen hij onder meer aan de slag gaat: "Wereld Parkinson Dag is zo'n thema. Ik ga op bezoek bij Jan Fieten in Koekange, een strijdbare man met deze ziekte. Hij weet dat Parkinson progressief is, maar dat weerhoudt hem er niet van om prachtige timmerwerken voor anderen te maken. Samen met zijn vrouw Vera bereidt hij zich alvast voor op de dagen dat hij niet meer zelf kan timmeren. Jan zal in Expeditie Nederland vertellen dat zijn ziekte veel meer gezichten heeft dan alleen die bibberende handen."