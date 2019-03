Snelle treinproef met stop in Assen: 'Niet stoppen is geen optie'

Begin februari werd al een snelle proefrit gedaan tussen Groningen en de Randstad, zonder stop in Assen. Toen deed de trein er dik twee uur en 22 minuten over.Bedoeling van beide testritten is dat er een snellere spoorverbinding over bestaand spoor komt tussen het Noorden en de Randstad. Dat moet een kwartier tijdwinst opleveren. Vanavond wordt gekeken of ook een tussenstop op station Assen mogelijk is zonder te veel tijdverlies.Provincie Drenthe en gemeente Assen willen per se dat de NS ook in Drenthe een stop maakt met de snellere trein. "Het is voor ons ondenkbaar dat je een hele provincie overslaat met een snellere treinverbinding naar de Randstad. Dat kan gewoon niet", zegt wethouder Harmke Vlieg.De NS wilde aanvankelijk met een snelle intercity in één ruk naar Groningen doorstomen, wat ook de stad Groningen wilde. Maar na protest vanuit Drenthe besloot de NS tot een tweede proef.Voorzitter Alfred Welink van werkgeversorganisatie NVO-NCW MKB-Noord, die zelf in Assen woont, zegt vandaag iner geen moeite mee te hebben als Assen wel wordt overgeslagen. "Ik denk niet in provincies, maar in landsdelen. Als je echt een snellere verbinding tussen het Noorden en het westen wil, en je moet Assen dan overslaan, het zij zo. Maar als het kan met ook Assen erbij, dan is het natuurlijk mooi. Maar wat mij betreft is dat geen voorwaarde", verklaart hij in een reactie.Welink wil het liefst dat er een nieuwe hogesnelheidslijn komt, die je van Groningen in een uur naar Amsterdam brengt, de zogeheten Lelylijn, voorheen de Zuiderzeelijn. "Dat is pas voor het Noorden van groot economisch belang."De tweede proefrit die de NS vanavond houdt met de snellere trein gaat over twee trajecten. Eerst van Leeuwarden naar Zwolle, en vervolgens van Zwolle via Assen naar Groningen. De rit wordt gereden met een Sprinter. Deze nieuwe trein gaat vanaf morgen ook rijden op de trajecten tussen Groningen en Zwolle, en Leeuwarden en Meppel. Vanavond wordt ook voor het eerst kennisgemaakt met de nieuwe trein.Of er straks ook een snellere intercity in de dienstregeling wordt opgenomen tussen het Noorden en de Randstad, met of zonder tussenstop in Assen, hangt af van de testresultaten en het overleg van de noordelijke spoortafel.