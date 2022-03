Drenthe 'schoonste' provincie van Nederland

In Drenthe is tussen 2014 en 2020 1,7 procent van alle boetes in Nederland voor het dumpen van afval uitgedeeld.

Ook ten opzichte van het aantal inwoners heeft Drenthe de laagste cijfers met 7,6 boetes per 10.000 inwoners. Zuid-Hollanders gingen het vaakst op de bon met 25 boetes per 10.000 inwoners.

Op gemeentelijk niveau staat Hoogeveen met 35,4 boetes per 10.000 inwoners in de landelijke top drie. Alleen in Rotterdam (56) en Den Haag (42) werden meer boetes uitgedeeld per 10.000 inwoners.