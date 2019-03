Maar waarom stemmen ze niet? Vinden ze wel wat van provinciale thema's, zoals de natuur, windmolens en bereikbaarheid? RTV Drenthe verslaggever Josien Feitsma zoekt het uit. Ze gaat in deze aflevering van Drenthe Kiest Jong langs bij scholieren van het Drenthe College.Amber, Alisha, Mark, Tom en Anissa bijten het spits af. Zij vertellen wat zij willen voor Drenthe. En ook horen we van hen dat ze zich als jongeren niet altijd serieus genomen voelen. "Jullie zijn nog maar snotapen", hoort bijvoorbeeld Amber als ze ergens een mening over heeft.Dit en meer in de eerste aflevering van de serie Drenthe Kiest Jong.