Opvang Oekraïense vluchtelingen: 150 plekken in Papenvoort, De Wolden heeft drie locaties

Meppel

Het vrijkomende Isala-ziekenhuis en naastgelegen revalidatiecentrum Reggersoord in Meppel waren al in beeld, vandaag meldt de gemeente dat de eerste vluchtelingen op 1 april opgevangen kunnen worden. Het gaat in eerste instantie om 130 plekken, of die allemaal bezet gaan worden moet later blijken. Komend weekend neemt Isala het nieuwe ziekenhuis in Meppel in gebruik. Voor de vluchtelingenopvang werkt de gemeente samen met Isala. Voor een aantal praktische zaken, zoals het aanbieden van voeding en linnengoed, kunnen ze gebruik maken van de facilitaire mogelijkheden van Isala.

De boot aan de Paradijsweg in Meppel, waar tot 1 april vluchtelingen zouden worden opgevangen, blijft waarschijnlijk langer liggen. Er is met bewoners en ondernemers in de buurt gesproken, en zij hebben volgens de gemeente begrip voor de situatie waardoor de boot langer nodig is. Wel moet er gekeken worden of de verkeerssituatie verbeterd kan worden.

De gemeente Meppel zoekt nog naar locaties waar vluchtelingen voor een langere termijn opgevangen kunnen worden. Ook wordt rekening gehouden met een situatie waarin crisisopvang nodig is.

Opdracht

Ieder veiligheidsregio in Nederland is opgedragen om uiterlijk aanstaande maandag duizend opvangplekken te realiseren. Vervolgens moet er verder worden gezocht naar nog eens duizend plekken. De Veiligheidsregio Drenthe is positief, maar zegt er nog niet helemaal te zijn.

"Een geschikte plek vinden in een gemeente is één, maar in gebruik nemen is twee. Voor het zover is moeten bedden opgemaakt zijn, daarnaast moet medische zorg zijn geregeld en ook bijvoorbeeld mensen die voor eten zorgen. Vooral het vinden van mensen die die taken op zich nemen is op dit moment een probleem."

Particuliere initiatieven voor opvang worden niet meegenomen in de taakstelling.

De Wolden

Gemeente De Wolden kan 15 Oekraïners onderdak bieden in een woonboerderij in Drogteropslagen. Ook in Koekange is een accommodatie gevonden: De Moréne Hoeve. In het vakantieverblijf is plek voor 8 vluchtelingen.

Op vakantiepark De Westerbergen in Echten is eventueel plek voor tientallen vluchtelingen, maar die volledig ingerichte plekken zijn niet voor de langetermijnopvang.

Gemeenten zoeken verder

Vooralsnog is in Tynaarlo alleen het terrein van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren in beeld als opvanglocatie. "Een opvang voor de middellange termijn", laat een woordvoerder weten. Hoe het terrein, waar de nutsvoorzieningen al liggen, vervolgens ingericht gaat worden is nog niet bekend. De Veiligheidsregio Drenthe heeft de locatie in overweging en moet uiteindelijk besluiten of ze het PBH-terrein willen gebruiken.

In groepsaccommodatie De Hullen in Roden zijn 11 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente Noordenveld zoekt naar meer locaties. Het Fletcher Hotel in Roden is een optie, daar zouden 90 mensen voorzien kunnen worden van een bed. "Maar of, wanneer en hoe dat gaat gebeuren, dat is nog niet bekend", laat de gemeente weten.

Ook in Midden-Drenthe wordt verder gezocht, ondanks dat de gemeente met het dr. Nassaucollege al ruimte heeft voor 60 opvangplaatsen. Onder meer recreatieondernemers zijn gevraagd naar plekken. Landal Orveltermarke is een van de plekken waar mogelijk ook vluchtelingen onderdak gaan krijgen.

In Borger-Odoorn is een vakantiepark bereid gevonden om 60 vluchtelingen op te vangen. Op verzoek van de ondernemer maakt de gemeente nog niet bekend welk park het is. Ondanks dat het nu in de gemeente nog rustig is met aanvragen, wordt er verder gezocht naar plekken. "De situatie kan na het weekend zo maar veranderen", zegt een woordvoerder.

Speuren in Westerveld en Coevorden

Westerveld en Coevorden zijn de enige twee Drentse gemeenten waar nog geen opvangplekken door de gemeente zijn gevonden. De gemeente Westerveld laat weten dat de meeste recreatiebedrijven al volgeboekt zijn, nu er een inhaalslag na coronajaren wordt gemaakt.