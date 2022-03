Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het is weer weekend. Dat betekent voor een hoop mensen dat ze eropuit trekken. Het zijn qua weer misschien niet de mooiste dagen van de week, maar met een iets dikkere trui red je het wel.

Er staan dit weekend weer mooie evenementen op het programma in Drenthe. Een kleine greep uit alle activiteiten.

Ploegkampioenschappen

Landelijk Verenigingskampioenschap Ploegen voor oldtimer-trekkers is zaterdag in Westerbork. Zo'n tachtig combinaties zullen op het land van Maatschap Wiechers en Zonen aan de Oude Groningerweg strijden om de bekers. Verschillende prijswinnaars mogen deelnemen aan het landelijk kampioenschap. De kampioen in Westerbork zal meedoen aan het Europees kampioenschap.

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en toegang tot het evenement is gratis.

Landelijke Opschoondag

Op zaterdag vindt de 20e editie plaats van de Landelijke Opschoondag. Het overkoepelend thema is dit jaar: Elke verpakking telt. De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon. De organisatie houdt deze dag om Nederland zwerfafvalvrij te maken. Drenthe is momenteel de 'schoonste' provincie van Nederland en dat willen we zo houden.

Inwoners, gemeenten, scholen, verenigingen en bedrijven zetten een verzamelpunt op om tegelijk de buurt schoon te maken. Op deze kaart is te zien waar je je in Drenthe kunt aansluiten om mee te helpen schoonmaken. Op de meeste plekken kan je zowel in de ochtend als in de middag terecht en meestal hoef je je eigen materialen niet mee te nemen. Gewoon wandelschoenen aan en je melden op de verzamelplaats.

Laatste zondag China Lights

Wel open, niet open. Het China Lights-festival in het Rensenpark in Emmen was soms meer een knipperlicht vanwege de coronamaatregelen en een paar stormen. Toch zijn ze de meeste tijd open geweest. Volgende week zaterdag komt een eind aan het evenement en dat houdt in dat deze zondag de laatste zondag is dat je kan genieten van de lichtjes in het Rensenpark.

De tentoonstelling is dagelijks geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur. En deze zondag dus de laatste zondag.

Dag van de motorrijder

Zeg je Drenthe dan zeg je tweewielers. Naast de fietsprovincie is Drenthe ook een motorrijdersprovincie. Op de allereerste Dag van de Motorrijder kun je dus ook door heel Drenthe een toertocht maken. De KNMV heeft in heel Nederland elf pitstopplekken ingericht waar motorrijders terecht kunnen op hun dag.

In Drenthe is dat - hoe kan het ook anders - in Assen. Op de TT Junior Track kunnen motorrijders tussen 11.00 en 16.00 uur terecht voor koffie, thee of een toiletbezoek. Leden van de KNMV maken tijdens de Dag van de Motorrijder ook kans op een jaar lang gratis benzine. Dan moet je tijdens je toertocht mooie foto's en video's maken en die delen op social media.

Vrienden van RTV Drenthe muziekmiddag

In Zalencentrum Meursinge in Westerbork is zaterdagmiddag een muziekmiddag vanaf 13.30 uur. Deze middag wordt u getrakteerd op Volksmuziek uit Tsjechië en Tirol door De Stroomdalkapel, populaire liedjes uit Nederland en Duitsland door het Mannenkoor uit Vries. Maar ook regionale liedjes in het Drents en Gronings, van onder andere Ede Staal en Daniel Lohues.

De toegang is voor Vrienden van RTV Drenthe 8 euro. Ben je geen vriend en wil je wel naar de muziekmiddag? Dan kost het 12 euro. Inclusief een kopje koffie en plakje cake. Maar je kunt ook voor 7 euro vriend van RTV Drenthe worden en dan betaal je 8 euro. In de toekomst heb je dan ook korting op activiteiten van de Vrienden van RTV Drenthe.