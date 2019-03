Cordon Ragot wint Drentse Acht van Westerveld

Ze was de beste van de kopgroep van acht. Tien kilometer voor de finish reed ze solo weg. De Nederlandse Amy Pieters finishte tweede, en de derde plek was voor Marta Bastianelli uit Italië.Al na 30 kilometer, tussen Uffelte en Dwingeloo, ontstond een kopgroep van veertien vrouwen. De Belgische Jolien d’Hoore, vorig jaar nog tweede in Dwingeloo, kwam bij de eerste afdaling van de vernieuwde VAM in Wijster hard ten val.Ook Lotta Paulina Lepistö ging naar de grond, maar zij kon haar weg vervolgen. D’Hoore werd met een sleutelbeenbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de eerste passage van de VAM bleven er nog acht vrouwen van voren over.De harde wind zorgde voor veel uitvallers. Na 90 kilometer waren er nog maar 37 vrouwen in koers. Er gingen vanmiddag in Dwingeloo 171 rensters van start.Zondag rijden de vrouwen de Women’s World Tour en de mannen de Profronfe van Drenthe. Beide wedstrijden gaan in Zuidwolde van start en zijn 13.45 uur live te volgen op TV Drenthe.