Paasvuur Erm op de tocht door snoeibeleid gemeente

Volgens Tim Dijks van het paasvuur in Erm worden tegenwoordig gesnoeide takken versnipperd. Voorheen werden de takken verdeeld over de paasbulten in de regio. "Het wordt een lastig karwei om nog een mooie bult in de benen te zetten."Dat de takken tegenwoordig worden versnipperd klopt, erkent Klaas Mulder van het Team Openbare Ruimte Noord van gemeente Coevorden. Het is niet alleen een bezuinigingsmaatregel, maar ook een ergonomische maatregel: "Ik wil ook mijn medewerkers gezond naar hun pensioen helpen", zegt Mulder. Door het versnipperen zijn er volgens de teamcoördinator minder vrachtwagens nodig om de takken te vervoeren, en is ook het werk minder zwaar geworden.Niet alleen het paasvuur in Erm heeft last van de nieuwe maatregel. Ook die in Sleen en Noord-Sleen hebben moeite met het vinden van takken. Bij het paasvuur in Dalen zou dit niet het geval zijn. Dalen ligt in een ander deel van de gemeente Coevorden, en daar zouden, volgens Dijks, de takken niet worden versnipperd na het snoeien."Dat klopt niet", zegt Mulder. "Ook in Coevorden Zuid worden de takken versnipperd. In de bebouwde omgeving is het lastig en worden de takken soms wel aan de paasbult geleverd.""Maar", zegt Mulder, "ik heb ook het gevoel dat mensen steeds meer met de handen over elkaar zitten." Volgens hem wordt er verwacht dat de gemeente de takken maar bezorgd. Hij bood afgelopen januari nog takken aan om op te halen maar dat gebeurde niet.