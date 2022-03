Warmtepomp populairder door stijgende gasprijs, levertijd loopt verder op

Hoge gasprijzen, of zelfs de gaskraan die dicht wordt gedraaid? Voor de familie Oosterloo uit Westerbork maakt het allemaal niet meer uit. Daar wordt namelijk een hybride warmtepomp geïnstalleerd. En daarmee hebben ze mazzel, want volgende winter zitten ze er warmpjes bij. Terwijl veel mensen die ook een warmtepomp willen, lang moeten wachten.

Een hybride warmtepomp is een pomp die, kort gezegd, lucht van buiten haalt en daarmee het water verwarmt dat vervolgens door de verwarming loopt. Bij de familie Oosterloo door de vloerverwarming zelfs. In huis staat op zolder de installatie en op het dak staat een apparaatje in de vorm van een airco.

De keuze voor een warmtepomp was snel gemaakt voor Patrick Oosterloo. "Toch een stukje duurzaamheid, mede daarom. En de huidige gasprijzen liegen er ook niet om", legt hij uit. "Het is bij ons echt de combinatie van duurzaam zijn en de vermindering van onze energiekosten." Helemaal van het gas af, kan het gezin nog niet. "Dit is een ideale tussenoplossing", aldus Oosterloo.

De cv-ketel blijft hangen en wordt ook aangesloten op de warmtepomp. Bij een koude winter kan de warmtepomp het net niet warm genoeg stoken in huis, is de verwachting. Dan springt de ketel bij. En van de ketel halen ze ook nog het warme water voor de badkamer.

Toenemende vraag is te merken

Dat steeds meer mensen overstappen op een hybride warmtepomp, merken ze bij Jansen Technische Installatie dat vandaag de warmtepomp in Westerbork installeerde. Vorig jaar plaatsten ze ongeveer eens per twee maanden een warmtepomp, nu is er zoveel vraag dat ze er wel drie tot vier per week kunnen installeren. Maar door enerzijds een chiptekort en anderzijds een tekort aan elektrisch personeel heb je geluk als je voor volgende winter een warmtepomp hebt staan. "Wij hebben een aantal leveranciers met een goede voorraad, dus wij kunnen redelijk snel langskomen", legt eigenaar Jeffrey Jansen uit.

Met 'redelijk snel' bedoelt hij zes tot acht weken. Maar dat het anders kan, weet ook Jansen. "Er zijn leveranciers met leverproblemen en dan duurt het acht tot negen weken voor de pomp geleverd wordt. En dan moet 'ie nog geïnstalleerd. Er is in de techniek een zwaar personeelstekort dus daardoor lopen de tijden ook op." Want Jansen zelf heeft ook niet genoeg mensen in dienst om aan de grote vraag te voldoen.

Subsidie

Sinds dit jaar is er fors meer subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp. Zo'n 30 procent van de kosten worden teruggeven door de overheid. Niet alleen Jansen heeft het er druk mee, ook bij het Drents Energie Loket staat de telefoon roodgloeiend. En dat is niet zo gek, want binnen afzienbare tijd heb je je investering weer terugverdiend.

"De terugverdientijd is lastig te bepalen", weet Jelte Sikkema van het Energie Loket. "Hij was altijd een beetje hoog. Maar met deze gasprijzen is die terugverdientijd alleen maar korter. Het stoken met een warmtepomp is twee keer zo goedkoop als het stoken op gas. Dat verschil kan alleen maar groter worden. Mensen met zonnepanelen die genoeg overschot hebben aan eigen opgewekte stroom, die stoken nog veel voordeliger. Zo'n warmtepomp heeft best een aardige stroomvraag. Als je dat zelf kan opwekken, dan ben je spekkoper."