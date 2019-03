Compost van bladeren in plaats van veen

Kijk uitzendingen hier terug.

Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer liet het ons zien in een eerdere uitzending van ROEG!. Bij het afgegraven hoogveen in Duitsland gooide ze de armen vragend in de lucht. "Dit heeft zich duizenden jaren gevormd. En wij graven het even in een flits af."In Vries maakt Henning compost waarvoor geen hoogveen nodig is. Hij maakt van bladeren bladcompost. Henning: "Het gaat in principe helemaal vanzelf. De temperatuur en de schimmels maken het blad stuk, maken het klein, waardoor het weer goed gebruikt kan worden in de grond. Om de grond beter geschikt te maken om bomen, struiken en hagen te laten groeien."Het is makkelijk om zelf te maken want de natuur doet het meeste werk. Henning legt uit: "Maak een gazen korf, stop daar bladeren in, een keertje omzetten net als met een composthoop, en in principe kan je het volgend jaar gebruiken in de tuin. Maar je kan er ook je kamerplanten in zetten."